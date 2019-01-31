Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Göre Şehirlerimizin Uzun Süredir Malul Olduğu...
IHAAW130432-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize göre şehirlerimizin uzun süredir malul olduğu sıkıntıların temelinde insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor" dedi.
IHAAW130432-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize göre şehirlerimizin uzun süredir malul olduğu sıkıntıların temelinde insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor" dedi. 31.01.2019 13: 04: 32 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA