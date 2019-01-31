IHAAW130432-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize göre şehirlerimizin uzun süredir malul olduğu sıkıntıların temelinde insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor" dedi. 31.01.2019 13: 04: 32 TSI

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Kaynak: İHA