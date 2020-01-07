07.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA