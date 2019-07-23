Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA