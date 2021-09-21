Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken, diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken, diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken, diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik" dedi. - NEW YORK
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