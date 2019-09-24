24.09.2019 18:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürdüğü görüntüler vicdanları bile harekete geçirmiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor. 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şuanda İsrail neresi?" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA