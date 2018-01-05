Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Görevden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Görevden...

IHAAW095903-SIY/05-01-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması hakkında, “Demek ki burada bir su kaçağı var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Görevden...

IHAAW095903-SIY/05-01-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hakkında, "Demek ki burada bir su kaçağı var" dedi. 05.01.2018 09: 59: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL

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