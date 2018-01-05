IHAAW095903-SIY/05-01-2018



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hakkında, "Demek ki burada bir su kaçağı var" dedi. 05.01.2018 09: 59: 03 TSI

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