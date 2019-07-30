Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.
(İHA)
Kaynak: İHA
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