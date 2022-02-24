Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Haberler

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