Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika