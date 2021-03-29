Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. - Haberler
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