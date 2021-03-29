Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı