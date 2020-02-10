Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

10.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak...

Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, 'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve 'nin 'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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