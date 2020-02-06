Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

06.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve 'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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