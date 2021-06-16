Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik... - Haberler
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