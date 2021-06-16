Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir" dedi.