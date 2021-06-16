Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Zalimin zulmünün ebedi olmadığı, bir gün mutlaka hakkın,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Zalimin zulmünün ebedi olmadığı, bir gün mutlaka hakkın, hakkaniyetin, adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür" dedi.