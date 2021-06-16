Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk... - Haberler
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