Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı