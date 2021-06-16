Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya çıkaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya çıkaracağız" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı