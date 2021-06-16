Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferi ile kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferi ile kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı, bölgede barış umudu arttı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferi ile kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı, bölgede barış umudu arttı" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı