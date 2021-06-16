Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı