Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kafkaslar'da tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım... - Haberler
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