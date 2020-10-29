Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

29.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:10
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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