Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük" dedi.
26.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA