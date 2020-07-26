Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
26.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri Türkiye toprağı olduğunun halen sindirilemediğini gördük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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