Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
23.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
Kaynak: İHA