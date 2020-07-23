Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Kaynak: İHA