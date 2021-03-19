Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans...
19.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans aracılığıyla görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans aracılığıyla görüşüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı