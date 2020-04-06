Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı...
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Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.

06.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz."

"Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir."

-"2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız."

"Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı...
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