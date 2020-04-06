Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.
06.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz."
"Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir."
-"2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız."
"Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu."
Kaynak: İHA