Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüştü". - ANKARA

Kaynak: İHA