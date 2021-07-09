Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını istismar eden bu çete, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını istismar eden bu çete, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine neden bunlar değil mi? Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları örgüt militanlarına hesap verir. Devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır, merkezin verdiği araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi istismarcısıdır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş...
Erdoğan: "KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş...
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Salih Uçan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:32:22. #1.15#

title