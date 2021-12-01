Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." - ANKARA
Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili videolar izleten Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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