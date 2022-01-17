Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, "Bugün toplamda 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan evleri sizlere teslim ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, "Bugün toplamda 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan evleri sizlere teslim ediyoruz" dedi. - TİRAN
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