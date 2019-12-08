Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız ülkeye giderek çalışmalara başladı.
08.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız ülkeye giderek çalışmalara başladı. 500 konut yapmak için de talimat verdim. Uygun yerler tespit edilecek. Bu destekler Arnavutluk'u süratle ayağa kaldıracak." - İSTANBUL
Kaynak: İHA