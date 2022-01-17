Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Gelen son dakika haberine göre - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz" dedi.