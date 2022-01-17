Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz" dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz" dedi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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