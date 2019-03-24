IHAAW204038-SIY/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz, ancak vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum. Anketlerde oranların çok farklı olduğunu görüyorsunuz, oranlara takılırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz" dedi. 24.03.2019 20: 40: 38 TSI

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Kaynak: İHA