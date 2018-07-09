IHAAW184308-SIY/09-07-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'den Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan'ın geçişi esnasında vatandaşlar ellerindeki karanfilleri ve gülleri makam otomobilinin üzerine serpti. 09.07.2018 18: 43: 08 TSI

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