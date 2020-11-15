- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine...

15.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:56
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor. Anavatan olarak KKTC'nin her adımında yanlarında olacağız" dedi. LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor. Anavatan olarak KKTC'nin her adımında yanlarında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor. Anavatan olarak KKTC'nin her adımında yanlarında olacağız" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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