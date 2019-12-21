Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor.

21.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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