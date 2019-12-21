21.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA