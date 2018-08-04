Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika Özellikle İzmir'deki Papaz Brunson ile İlgili Attığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika özellikle İzmir'deki Papaz Brunson ile ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. Amerika bu adımla Türkiye'ye karşı ciddi saygısızlık yapmıştır" dedi. 04.08.2018 12: 28: 38 TSI

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