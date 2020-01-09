09.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA