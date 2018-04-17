Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ak Parti Olarak MHP ile Birlikte 7 Ağustos Sürecine Bizler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ak Parti Olarak MHP ile Birlikte 7 Ağustos Sürecine Bizler...

IHAAW121905-SIY/17-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

IHAAW121905-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " AK Parti olarak MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde ana muhalefet orada daveti kabul etmeyip son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilip o konuşmadan sonra da hemen aleyhte konuşmalara başladı. Çünkü akşam başka, sabah başka" dedi. 17.04.2018 12: 19: 05 TSI
NNNN - ANKARA

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