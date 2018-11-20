Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aihm'in Verdiği Kararlar Bizi Bağlamaz. AİHM Bugüne Kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği bir çok karar var, aleyhte. Bunun karşısında yapabileceğimiz bir çok şey var. Biz karşı hamlemizi yaparız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği bir çok karar var, aleyhte. Bunun karşısında yapabileceğimiz bir çok şey var. Biz karşı hamlemizi yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, seçim ittifakının günündeyse gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, "Seçim ittifakıyla ilgili öyle zannediyorum ki her iki lider masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, yapılabilir bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki HD'ler iki taraf isçinin de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre tabanların beklentisidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Temayül yoklamaları sonrasında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının belli olup olmadığına ilişkin soruya Erdoğan, "Ankara ve İstanbul için temayülde çıkan netice henüz benim önüme gelmedi. Bunları bir Ali İhsan bey, bir de Mehmet bey biliyor. İnşallah Genel Merkez'de çalışmalarımızı yapacağız ve bu çalışmalarla birlikte önce Büyükşehir'ler olmak üzere tüm illeri göreceğiz. Yarın, Perşembe, üç gün yoğunluk çalışmam var" şeklinde konuştu.

Adayların açıklamasına ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi olabilir" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını değerlendirerek, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği bir çok karar var, aleyhte. Bunun karşısında yapabileceğimiz bir çok şey var. Biz karşı hamlemizi yaparız" dedi.

Faiz konusunda sorulan soru üzerine ise Erdoğan, "Faizlerdeki düşüşün olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasalaştı kontrol altına alma gayretini Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm ekipleriyle devam ettiriyor. Bazı suistimaller varı. Stokçuları var. Bunların üzerine de Bakanlıklarımız kararlı şekilde gidiyor. Bir çok depo baskınında Nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Patates, soğan, bir çöm meyve, sebzede stokçuluk yapmak, bunların bedelini ödeyecekler. Bu konuda Bakanlıklarımız yoğunluk bir çalışma içindeler. Bu stokçuları da ben de söylüyorum: Yaptığınız stoklarda sizi affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa, cezai müeyyideler konuyu kovalayacağız" ifadelerini kullandı.