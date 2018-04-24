IHAAW123352-SIY/24-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin harekatı ve Fırat Kalkanı tecrübemizle Tel Rıfat başta olmak üzere Menbiç'te diplomatik öncelikli olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirmek için çok daha kararlı adımlar atmakta kararlıyız" dedi. 24.04.2018 12: 33: 52 TSI

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