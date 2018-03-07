Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Toplam 2 Bin 960 Teröristin...
AFRİN HAREKATI'NDA 47. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Toplam 2 Bin 960 Teröristin...

IHAAW141056-SIY/07-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda toplam 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Toplam 2 Bin 960 Teröristin...

IHAAW141056-SIY/07-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda toplam 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar" dedi. 07.03.2018 14: 10: 56 TSI
NNNN - ANKARA

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