Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Toplam 2 Bin 960 Teröristin...
IHAAW141056-SIY/07-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda toplam 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar" dedi.
IHAAW141056-SIY/07-03-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda toplam 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar" dedi. 07.03.2018 14: 10: 56 TSI
NNNN - ANKARA