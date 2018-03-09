Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de İyi Bir Noktaya Gelindiğini Belirterek, "Etkisiz Hale...
IHAAW153839-SIY/09-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu.
IHAAW153839-SIY/09-03-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız" dedi. 09.03.2018 15: 38: 39 TSI
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