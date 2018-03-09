Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de İyi Bir Noktaya Gelindiğini Belirterek, "Etkisiz Hale...

IHAAW153839-SIY/09-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız" dedi. 09.03.2018 15: 38: 39 TSI

NNNN - ANKARA