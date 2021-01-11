Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar!

Beklenen Kabine Toplantısı açıklamaları geldi! 2021 yılın ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı! Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları neler? gibi tüm alınan kararlar ve açıklamalar yazımızda!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün saat 15:00'da toplandı. Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce açıklamalarda bulundu! Beklenen kabine toplantısı açıklamaları sonucunda Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Aşı ne zaman gelecek? gibi tüm sorular cevap buldu! İşte kabine toplantısında alınan kararlar!

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda kabine toplantısında alınan kararlar ve açıklamalar şu şekilde:

Yeni bir açıklamaya ve toplantıya kadar kısıtlamalar, hafta sonu yasakları ve akşam 21:00 - 05:00 arasında sokağa çıkma yasakları devam edecek!

Çin menşeili aşılar gelmeye başladı. Alman menşeili aşılar için ise görüşmeler devam ediyor!

Koronavirüs aşısı Perşembe - Cuma günü itibariyle vurulmaya başlanacak!

Vaka sayılarının düşmesiyle beraber yasaklar ve kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.