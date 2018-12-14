Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Münbiç Tutumunu Eleştirdi: "Temizlemediğiniz Takdirde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Münbiç Tutumunu Eleştirdi: "Temizlemediğiniz Takdirde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Münbiç tutumunu eleştirdi: "Temizlemediğiniz takdirde Münbiç'e de gireceğiz" -" Ses kayıtlarında veliaht prense en yakın olanlar var . Bu işin aktif rol üstlenicileri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Münbiç tutumunu eleştirdi: "Temizlemediğiniz takdirde Münbiç'e de gireceğiz"
-" Ses kayıtlarında veliaht prense en yakın olanlar var . Bu işin aktif rol üstlenicileri"

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