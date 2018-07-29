Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkında, "Yaptırımla geri adım atmayız. Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunu. Takas gibi bir pazarlık olmadı" ifadelerini kullandı. 29.07.2018 01: 20: 59 TSI

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