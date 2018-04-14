Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abd, Fransa ve İngiltere'nin Suriye Operasyonu ile İlgili,...

IHAAW160526-SIY/14-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye operasyonu ile ilgili, "Rejimin daha önce de defalarca yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyorum" dedi. 14.04.2018 16: 05: 26 TSI

NNNN - İSTANBUL