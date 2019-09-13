Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'den terörle mücadelede beklenen tavrı göremedik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırından Türkiye yönelik terör tehdidi karşısında ABD’nin beklenen tavrı şu ana kadar sergilemediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırından Türkiye yönelik terör tehdidi karşısında ABD'nin beklenen tavrı şu ana kadar sergilemediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahce Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle