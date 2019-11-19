19.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık. Bu konudaki kararlılığımızda en küçük taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize yapılan ihanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA