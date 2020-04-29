Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektupta "Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.
29.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektupta "Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA