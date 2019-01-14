Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Bu Akşam Bir Telefon Görüşmesi...
IHAAW203607-SIY/14-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
IHAAW203607-SIY/14-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. 14.01.2019 20: 36: 07 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA