Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Görüşmesine İlişkin, "Mümbiç'in...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Mümbiç'in terörden temizlenmesi meselesini görüştük. Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Elimizdeki belgeleri verdik. FETÖ'nün elebaşıyla başıyla ilgili görüşmemiz oldu. Ben umudumu yitirmek istemiyorum. Temenni ederim ki FETÖ'ye yönelik olumlu adımları atarız" dedi. 01.12.2018 23: 06: 20 TSI

NNNN - İSTANBUL