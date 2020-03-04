Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(AB'nin Yunanistan'a desteği) 10 yıldır 4 milyon mülteciyi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(AB'nin Yunanistan'a desteği) 10 yıldır 4 milyon mülteciyi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(AB'nin Yunanistan'a desteği) 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bugün bendeler geliyorlar, konuşacağız. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. Bizi aldatmaya kalkmayın.

04.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "(AB'nin 'a desteği) 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran 'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bugün bendeler geliyorlar, konuşacağız. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. Bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye bir 40 daha harcar. Bu ülkenin bereketli olan kesesi vardır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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