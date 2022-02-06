Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi. Pınar Ö.'nün adli işlemleri sırasında covid 19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle ev hapsi kararının verildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, 3. Sayfa, Haber

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